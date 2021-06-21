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Жители Люблино хотят ускорить обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов

16:16
  • понедельник
  • 21 июня 2021

За помощью они обратились к депутату Госдумы Петру Толстому

Жители района Люблино обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с просьбой помочь ускорить работы по благоустройству Аллеи памяти кремлевских курсантов в сквере имени Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба.

В письме депутату местные жители выразили надежду на то, что к процессу проектирования подключится АНО "Мой район", чтобы люди сами могли выбрать, как должен выглядеть сквер. Под обращением оставили свои подписи несколько тысяч люблинцев.

Изначально работы по созданию Аллеи памяти кремлевских курсантов должны были провести в 2020 году. Однако подрядчик намерен завершить проектирование только в 2022 году и приступить к работам в 2023-м. Жителей района эти сроки не устроили.

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