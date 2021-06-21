В Госдуме отметили двойные стандарты ООН в отношении России

Москва будет защищаться от вмешательства во внутренние дела

В ходе своего выступления на 47-й сессии Совета ООН по правам человека верховный комиссар организации Мишель Бачелет раскритиковала российские власти, заявив, что здесь ограничивают право граждан на выражение "критических взглядов".

На заявление Бачелет ответил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Очередная порция двойных стандартов, которая, к сожалению, выдается на высоком уровне ООН. Ангажированные оценки, считаю, здесь недопустимы", - цитирует парламентария ТАСС.

Слуцкий добавил, что Россия не позволит вмешиваться в свои внутренние дела и будет защищать как свои национальные интересы, так и свой суверенитет.

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