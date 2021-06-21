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Разработчик "ЭпиВакКороны" рассказал о ревакцинации препаратом

16:17
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Он полностью пригоден для этого

Как сообщили в понедельник в центре "Вектор" Роспотребнадзора, препарат для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" подходит, чтобы использовать его для ревакцинации.
В "Векторе" назвали сроки сохранения антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"

"Состав вакцины "Эпиваккорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их числу", - приводит сообщение центра ТАСС.

Там добавили, что такая ревакцинация будет полностью безопасной.

"ЭпиВакКорона" - вторая отечественная вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 14 октября 2020 года.

Ранее в Кремле заявили, что вакцинация и ревакцинация от коронавируса в России неизбежны. В свою очередь в Минздраве отметили, что при спокойной обстановке делать повторную прививку можно раз в год.

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