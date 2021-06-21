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Доктор Елена Кац призвала проводить больше культурно-исторических мероприятий

16:26
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Муниципальный депутат назвала нравственным долгом каждого россиянина сохранить историческую память

Главврач детской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац назвала нравственным долгом каждого россиянина сохранить историческую память. Об этом она заявила на траурном мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби, передает АГН "Москва".

"Президент России Владимир Путин высказал очень точную мысль: "Память о Победе – неотъемлемая часть национального кода россиян". Именно историческая память делает сообщество людей нацией, объединенной традиционными ценностями… Особенно это актуально для молодых людей: согласно опросам, почти половина из них не знает дату начала Великой Отечественной войны. Этот факт говорит о необходимости проводить больше культурно-исторических мероприятий", - заявила Кац.

Ранее по инициативе Кац жители района Вешняки добились восстановления таблички в честь героини Советского Союза Алии Молдагуловой. Памятный знак был утерян в ходе ремонта фасада дома по улице, названной в честь героини, уходившей на фронт из Вешняков.

День памяти и скорби приурочен к дате начала Великой Отечественной войны. 22 июня приспускаются государственные флаги, по всей стране проходят памятные мероприятия, которые завершаются акцией "Свеча памяти".

Ранее доктор Елена Кац призвала сделать вопросы здравоохранения основными в программах кандидатов.

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