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Лавров указал на сохраняющуюся проблему разведения сил в Донбассе

16:33
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Вина в этом лежит на президенте Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ, что президент Украины Владимир Зеленский усугубил проблему разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, на саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года был рассмотрен документ, согласно которому по всей линии соприкосновения силы и средства должны быть разведены, тяжелая техника - отведена.

"Это было все согласовано и даже завизировано", - подчеркнул Лавров (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Зеленский принимать этот пункт отказался, а высказался только за то, чтобы осуществить такое разведение лишь в трех точках. Согласование этих точек пока так и не удалось завершить.

"Вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Зеленский эту проблему сохранил и усугубил", - заключил глава МИД.

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