Российские регионы усиливают меры борьбы с коронавирусом

Власти вводят новые ограничения из-за роста заболеваемости

За сутки в России выявили 17 тысяч 378 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели - 8 тысяч 361 пациент. Сегодня жители столицы возвращаются к обычному рабочему графику. Однако часть ограничений продлили. Дополнительные запреты вводят и в регионах. По данным Минздрава, загруженность реанимационных коек за три дня выросла почти в два раза. Вакцина - вот что помогает обезопасить себя и близких. Эпидемиологи уже предупреждают о новом, более агрессивном индийском штамме "Дельта".

В Екатеринбурге отменили крупнейший на Урале музыкальный фестиваль. Прекращена работа фан-зоны Евро-2020. Не состоятся школьные выпускные балы.

Служба скорой помощи Краснодара работает в авральном режиме из-за возросшего количества заболеваний коронавирусом. Возраст пациентов - от двух лет.

В Ставропольском крае отменяют массовые мероприятия. Загруженность реанимационных коек за три дня выросла в два раза. Согласно данным Минздрава - заболеваемость коронавирусом среди лиц в возрасте до 40 лет выросла также в 2 раза. В многом из-за распространения нового индийского штамма "Дельта".

Почти девяносто процентов заболевших за последние дни в Москве инфицированы именно этой разновидностью.

"Сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости. И на сегодняшний день количество пациентов, находящихся на лечении, наблюдении у медицинских работников составляет порядка 465 тысяч человек", - заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как следствие таких показателей - возрастает нагрузка на больницы. Например, в Московской области свободны лишь 11 процентов коечного фонда. А ведь в регионе зарегистрирован максимальный прирост заразившихся за всё время пандемии. Медицинские учреждения вновь перепрофилируют в ковидные отделения. Разворачивают временные госпитали.

Стратегия борьбы в сложившейся ситуации - вакцинация. Во всём мире она признана единственно верной. Московская область - среди лидеров по заболеваемости, и одновременно там фиксируется увеличение количества людей обратившихся за прививкой. В 10 раз.

"Да, потому что я не хочу умирать. Подольше жить без болезней, для этого я и пришел", - заявил ветеран ВОВ Анатолий Олейниченко.

В Санкт-Петербурге первый компонент получили почти 800 тысяч. 700 тысяч прошли полный курс. А это катастрофически мало для города с населением в несколько миллионов человек. Поэтому растёт уровень заболеваемости. Увеличивается нагрузка на медицинские учреждения и врачей. Как следствие - новые ограничительные меры. С сегодняшнего дня в Петербурге закрыты для посетителей все аквапарки и аттракционы. Ограничено посещение футбольных фан-зон с пяти до трех тысяч болельщиков. А на конференции или выставки могут собраться одновременно не более 500 человек. И то, при условии, что у них отрицательные ПЦР-тесты.

"С завтрашнего дня мы вступаем в эксперимент по COVID-free зонам", - рассказал менеджер ресторана Николай Барабанов.

Если на дверях московского ресторана есть такая наклейка, посетитель может быть уверен - внутри он будет в безопасности, потому что все вокруг, в том числе обслуживающий персонал - вакцинированы. Да и без прививки сюда никого пустят. На входе необходимо предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию.

"Мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примут участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз. Уже более ста заведений по Москве подали заявки", - заявил Алексей Немерюк, глава департамента торговли и услуг Москвы.

Несмотря на то, что в Москве закончились длинные выходные, действующие ограничения не сняты, потому что уровень инфицирования остаётся высоким. Кафе и рестораны ночью не работают, кроме COVID-free зон. Закрыты фан-зоны, танцполы, фудкорты, аттракционы. Эта танцевальная вечеринка прошла на территории Северного речного вокзала. Люди конечно повеселились, а вот организаторы попали на штраф - до трёхсот тысяч рублей. А если кто-то после праздника заболеет - его могут увеличить до миллиона.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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