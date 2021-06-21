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В Пензенской области вернули ряд ограничений по коронавирусу

16:51
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Касаются они, в частности, времени работы общепита

В понедельник в Пензенской области вновь ввели ряд антиковидных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, передает РИА "Новости".
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Так, общепиту запретили оказывать услуги в период с 23:00 до 06:00 - за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

Кроме того, приостанавливается деятельность фуд-кортов и прочих точек общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах.

На оперативном совещании врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объяснил новые меры увеличившимся количеством госпитализаций.

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