Джонсон заявил о возможности новых локдаунов в Британии зимой

Из-за новых эпидемиологических угроз

Великобритания в довольно скором времени может столкнуться с новыми эпидемиологическими угрозами, сообщил в понедельник каналу Sky News премьер-министр страны Борис Джонсон.

Он уточнил, что Великобритания может пережить "суровую зиму".

"Вы никогда не можете исключать, что будут какие-то новые болезни, какой-то новый кошмар, который вы просто не предусмотрели и не учли", - добавил политик.

Джонсон при этом подтвердил, что действующие ограничения, введенные из-за коронавируса, отменят 19 июля.

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