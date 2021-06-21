ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛДПР ответили на сообщения о переходе Жириновского в Совфед

17:25
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Информацию распространили Telegram-каналы

В ЛДПР отреагировали на появившуюся в Сети информацию о том, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский по президентской квоте перейдет в Совет Федерации.
"Однозначно!": как Жириновский занял уникальное место в политике России

Пресс-служба партии назвала это слухами.

"Мы слухи не комментируем", - добавили в ЛДПР (цитата по РИА "Новости").

Прежде о том, что Жириновский, а также глава КПРФ Геннадий Зюганов уходят Совет Федерации пожизненными сенаторами написали в Telegram. Сам Зюганов назвал эти данные "глупостями".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.