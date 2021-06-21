В ЛДПР ответили на сообщения о переходе Жириновского в Совфед

Информацию распространили Telegram-каналы

В ЛДПР отреагировали на появившуюся в Сети информацию о том, что лидер либерал-демократов Владимир Жириновский по президентской квоте перейдет в Совет Федерации.

Пресс-служба партии назвала это слухами.

"Мы слухи не комментируем", - добавили в ЛДПР (цитата по РИА "Новости").

Прежде о том, что Жириновский, а также глава КПРФ Геннадий Зюганов уходят Совет Федерации пожизненными сенаторами написали в Telegram. Сам Зюганов назвал эти данные "глупостями".

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