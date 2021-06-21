США приняли новые санкции против Белоруссии

Ранее ограничения ввел Евросоюз

Соединенные Штаты ввели санкции против белорусских граждан и организаций, пишет РИА "Новости" со ссылкой на американское министерство финансов.

Уточняется, что касаются ограничительные меры 16 физических лиц, а также внутренних войск МВД, КГБ Белоруссии, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Кроме того, под санкции попали спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, начальник милиции Минска Михаил Гриб, командир спецподразделения КГБ Белоруссии "Альфа" Сергей Зубков, генпрокурор Андрей Швед и замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский.

Прежде новые санкции против Белоруссии ввел Евросоюз. В список Брюсселя попали 78 физических лиц и восемь организаций.

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