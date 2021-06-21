Близкие рассказали о состоянии певицы МакSим

Ранее артистку ввели в кому

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) остается в искусственной коме на аппарате ИВЛ в частной клинике. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на близких артистки.

"Она пока в медикаментозном сне, еще не вывели. Никаких значительных изменений в самочувствии нет", - рассказала изданию представительница певицы. Сейчас медики наблюдают за динамикой состояния МакSим и применяют изученные методы лечения.

Марина Абросимова была госпитализирована несколько дней назад после концерта в Казани. В больнице врачи обнаружили у певицы поражение легких 40%. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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