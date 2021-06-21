Количество IT-преступлений в России выросло почти на 26%

Статистика приводится за первые пять месяцев 2021 года

Как сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел, за пять месяцев 2021 года количество IT-преступлений в России возросло на 25,7%.

"В том числе совершенных при помощи сети Интернет - на 48,4%, с использованием компьютерной техники - на 40,1%", - уточнили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что если говорить о преступности в стране в целом, то по итогам пяти месяцев на 6,8% сократилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, в 2021-м меньше стали меньше покушаться на убийство, совершать разбои и проникать для краж в квартиры.

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