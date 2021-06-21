Температурные рекорды и наводнения: погода испытывает на прочность россиян

В Ялте до сих действует режим чрезвычайной ситуации

В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение, этим вечером и в течение суток ожидаются сильные ливни, которые могут привести к подтоплениям. В Ялту, где вода продолжает заливать дома и дороги, направлена группировка военных. А в центральной России и на северо-западе - великая сушь. Температурные рекорды ожидаются в Москве, Петербурге, Новгороде, в Черноземье и Поволжье.

Когда уже в 10 утра столбики термометров показывают +28, а к обеду пересекают черту в 31 градус, поневоле задумаешься: не перенеслись ли мы из Москвы куда-нибудь в юго-восточную Азию. Правда, вместо спасительного морского бриза приходится довольствоваться теньком у ближайшего водоёма.

В столице - оранжевый уровень опасности. Жара и никаких осадков - прогноз на ближайшие несколько дней. Синоптики фиксируют высокий уровень ультрафиолетового излучения. Без головных уборов на улицу лучше не выходить.

И в ближайшие несколько дней температура будет только расти. Во вторник - 34 градуса. В среду - 35. В четверг - 36 градусов выше нуля. Такими темпами может быть побит абсолютный рекорд июня, который держался 120 лет - с 1901 года. Чтобы хоть как-то охладить нагретый от дорожного полотна воздух, на улицы столицы выехал специальный десант на колёсах. Сотрудники городских служб проливают магистрали каждые 3 часа. Способ наиболее действенный. Прямые солнечные лучи губительны не только для человека. Живительная в такой зной влага помогает снизить деформацию асфальта.

В такую жару медики, вполне очевидно, советуют пить как можно больше жидкости. Следить за водным балансом москвичам помогают сотрудники столичной подземки. На некоторых станциях, где температура воздуха почти сравнялась с уличной, организована бесплатная раздача бутылок с водой. За тем, чтобы даже в такой зной поездка на метро была комфортной, следят максимально внимательно.

"Установлены специальные датчики на каждой станции. Кроме этого, наши сотрудники - 60 человек ежедневно - проводят мониторинг, физически находясь на этих станциях. Ну и, конечно же, в едином диспетчерском центре московского метрополитена также следят за температурой на станциях, если возникает необходимость, то увеличивают подачу холодного воздуха в тоннели", - рассказала Анна Лапушкина, заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Нехарактерная для европейских широт жара держит в своих раскалённых тисках практически весь центральный федеральный округ. Винить во всём стоит антициклон из юго-восточной Азии. Покидать нашу страну он пока не намерен - задержится погостить в наших широтах, как минимум до конца недели.

"Не спадёт жара и в конце рабочей недели. Очень жаркая погода сохранится в столичном регионе всю текущую неделю. Возможно, что после 29 июня фон температуры немного понизится и будет уже привычным: 23-28, но это только предварительные прогнозы", - заявила Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра.

Пока западные и центральные регионы России задыхаются от жары - на восток страны, наоборот, обрушились мощные тропические ливни. Вода везде: на дорогах, в магазинах и даже в общественном транспорте. В Амурской области деревни и сёла затоплены выше чем на метр. Из-за проливных дождей от большой земли оказались отрезанными восемь населённых пунктов. На помощь местным спасателям направлено подкрепление из Хабаровска.

"Проведена проверка личного состава, проверка укомплектованности личного состава всеми необходимыми средствами защиты, а также имуществом. Была проведена проверка готовности самой аэромобильной группировки к действиям по предназначению как техники, так и плавсредств", - сообщил Вадим Рощин, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Крыму продолжают устранять последствия мощных наводнений. В Ялте до сих действует режим чрезвычайной ситуации. Закрыты пляжи. Заходить в море разрешат только после того, как в лабораториях проверят пробы грунта и воды. С подтоплениями помогают бороться военные. Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь все необходимые силы и средства для оказания содействия в ликвидации последствий. Главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить группировки в наиболее пострадавших от разгула стихии районах.

Александра Сергомасова, Илья Данильцев, Илья Ушаков, Кирилл Алянский. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram