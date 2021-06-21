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Эксперт рассказал, как персональные данные попадают к мошенникам

18:17
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Взлом ИТ-инфраструктуры - лишь один из способов

Директор Центра экспертизы компании R-Vision Всеслав Соленик рассказал в беседе с агентством "Прайм" о трех основных сценариях утечки персональных данных.
Количество IT-преступлений в России выросло почти на 26%

Возможно такое либо при халатных действиях сотрудников компании, либо при разглашении этих данных партнерами компании, либо при взломе ИТ-инфраструктуры.

"Также мошенники могут узнать персональные данные от самих граждан, заманивая их различными бонусными программами", - уточнил эксперт.

Он добавил при этом, что часто для получения той или иной услуги клиент просто вынужден указывать свои паспортные данные и адрес регистрации, а также почту и телефон, что в конечном итоге и играет на руку мошенникам.

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