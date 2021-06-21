Путин назвал Лысенко центром притяжения для талантливых журналистов

Создателя и генерального директора ОТР не стало 20 июня

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью тележурналиста, создателя и генерального директора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко. Он умер в 84 года 20 июня.

По словам главы государства, он с глубоким прискорбием узнал о смерти Лысенко, которого считает неординарным человеком и блестящим профессионалом.

"Он всегда трудился с полной отдачей, искренне радел за дело, был настоящим центром притяжения для молодых талантливых журналистов", - заметил президент (сообщение опубликовано на сайте Кремля).

Путин добавил, что память о журналисте сохранится навсегда.

Лысенко руководил популярной программой "Взгляд", с 2012 года Лысенко возглавлял ОТР. В копилке его наград - звания "Заслуженный деятель искусств" и "Заслуженный журналист", ордена Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней.

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