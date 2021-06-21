Морскую воду в Ялте проверят на холеру

Ранее в регионе запретили купание

Глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что морскую воду в районе Ялты проверят на холеру.

"Купание в море сегодня небезопасно. Лабораториями Роспотребнадзора увеличено количество точек отбора морской воды, в том числе, на холеру", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Она добавила, что власти опасаются роста случаев кишечных инфекций, но предпринимают все меры для минимизации рисков.

Ранее стало известно, что в ялтинском регионе запретили купание.

17 июня на Крым обрушился мощный циклон, это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. В Ялте реки вышли из берегов, оказались затоплены дома.

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