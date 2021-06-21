Власти Москвы назвали первые COVID-free рестораны

Заведения, участвующие в эксперименте, пустят посетителей только по QR-кодам о вакцинации

Первые COVID-free рестораны в Москве начали работать в понедельник. В список участников эксперимента вошли рестораны сети "Чайхона №1", ресторан "Мама будет рада" и караоке студия "Щас спою".

Как сообщил в беседе с АГН "Москва" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, заведения будут пускать посетителей только по QR-кодам о вакцинации на протяжении всего рабочего дня, а не только ночью.

"У предпринимателей есть недопонимание - они хотят днем принимать всех, а ночью только по QR-кодам. Но нет, так невозможно. Если предприятие объявило себя COVID-free зоной, то оно должно такой зоной являться все 24 часа в сутки. Только при этом условии оно может работать ночью, без масок и перчаток. Если предприятие общественного питания пускает только привитых, то оно должно так делать и днем, и ночью", - заявил Немерюк.

Он пояснил, что на заведения со свободными от коронавируса зонами не распространяется ряд ограничений, в том числе термометрия и рассадка с соблюдением соцдистанции.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, в Москве начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях. QR-код для доступа в антиковидные рестораны в Москве можно получить в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус".

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