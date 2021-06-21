Стали известны подробности статьи Путина о 80-летии начала ВОВ

Текст опубликует немецкое издание

Как стало известно в понедельник, статья президента России Владимира Путина, посвященная 80-летию со дня нападения нацистской Германии на СССР, появится в немецком издании Die ZEIT.

"Текст выйдет завтра", - приводит сообщение пресс-службы издания РИА "Новости".

Ранее стало известно, что российский лидер подготовил статью о начале Великой Отечественной войны. Тогда уточнялось, что опубликуют материал в одном из ведущих изданий Германии.

Прежде основными причинами мирового конфликта Путин называл "государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс".

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