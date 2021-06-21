МИД назвал средневековой стратегию ЕС в отношении России

Евросоюз решил "отталкивать, сдерживать, вовлекать"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенную Еврокомиссией стратегию политики Евросоюза в отношении России, суть которой описали в трех словах - "отталкивать, сдерживать, вовлекать".

"По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко. Одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции", - высказалась Захарова в эфире канала "Россия-1".

Она добавила, что подобный подход неуместен ни с одной страной, это программа для вассальных государств.

"Но они, наверное, что-то перепутали", - заключила спикер внешнеполитического ведомства.

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