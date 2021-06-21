ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал средневековой стратегию ЕС в отношении России

19:39
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Евросоюз решил "отталкивать, сдерживать, вовлекать"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенную Еврокомиссией стратегию политики Евросоюза в отношении России, суть которой описали в трех словах - "отталкивать, сдерживать, вовлекать".
Захарова заявила о "вакцинной войне" ЕС против России

"По большому счету, не для XXI века этот подход. Какое-то вот здесь средневековье немножко. Одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции", - высказалась Захарова в эфире канала "Россия-1".

Она добавила, что подобный подход неуместен ни с одной страной, это программа для вассальных государств.

"Но они, наверное, что-то перепутали", - заключила спикер внешнеполитического ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.