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ДНР сообщила о гибели четырех ополченцев после обстрела ВСУ

19:59
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Силовики обстреляли санитарный автомобиль

Как сообщили в понедельник в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли четверо ополченцев.
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Изначально позиции Народной милиции обстреляли из минометов в районе населенного пункта Лозовое, были убиты трое военнослужащих, один получил тяжелое ранение.

Затем обстрелу подверглась эвакуационная группа на санитарном автомобиле, следовавшая за раненым и телами погибших. Жертвой этой атаки стал еще один человек. Четверо получили ранения.

Огонь, говорят в Донецке, целенаправленно велся по автомобилю с медицинскими опознавательными знаками.

"Противник не мог не знать о его гуманитарном предназначении", - добавили представители управления Народной милиции (цитата по РИА "Новости").

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