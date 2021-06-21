В Турции отменили комендантский час

Соответствующее решение принял президент страны

В понедельник было объявлено об отмене в Турции с 1 июля части введенных из-за распространения коронавирусной инфекции ограничений, передает агентство Reuters.

Соответствующее решение принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Так, будет отменен действующий в будни после 19:00 комендантский час. Кроме того, прекращается практика воскресных локдаунов.

В апреле 2021 года в Турции зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся COVID-19 за все время пандемии - более 60 тысяч человек. После этого были введены жесткие ограничения. 31 мая их начали частично снимать.

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