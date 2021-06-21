Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

Президент встретился с депутатами в Кремле

Государственная дума нового созыва будет принимать непосредственное, прямое участие в формировании правительства страны. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами нижней палаты парламента. Президент подвел итоги их законотворческой деятельности за минувшие пять лет, обозначил предстоящие задачи Госдумы и дал напутствие участникам намеченных на сентябрь парламентских выборов.

Профессионализм и ответственность. Конструктив, согласованность и, как следствие, эффективность работы вне зависимости от партийной принадлежности. И, главное, без пауз. Такую оценку Владимир Путин дал Государственной думе седьмого созыва. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы. В то время, когда законодатели во многих странах мира временно прекращали свою деятельность, наши не сдавались. Три сессии из десяти отработали в экстраординарных условиях.

"Без своевременного принятия законов могут попросту встать и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие десятков законов. Ещё раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то, по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", - заявил Путин.

Президент отметил: угроза коронавируса еще не отступила, а в ряде регионов ситуация даже обострилась. Однако, если сравнить с весной-летом прошлого года, то сейчас, хотя бы понятно, что сейчас с этим делать и как противостоять.

"Все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину в конце концов. И, что очень важно, быстро, эффективно помочь людям, тем, кто попал в самое трудное положение: это семьи с детьми, те, кто потерял работу, это малый и средний бизнес, самозанятые граждане, это трудовые коллективы промышленных предприятий, в том числе стратегического значения", - сообщил президент России.

Именно в период пандемии депутаты законодательно подкрепляли одни из самых социально важных и стратегических инициатив руководства страны. Будь то подготовка поправок в Конституцию, за которые в итоге проголосовали почти 80% россиян, или же меры материальной поддержки населения.

"Принят закон о ежемесячных пособиях на детей от 8 до 16 лет включительно, растущих в неполных семьях с небольшим уровнем доходов, а также для женщин, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудном жизненном положении, в трудной жизненной ситуации. Обе меры вводятся уже через 10 дней – с 1 июля текущего года. Парламент прекращает работу, а принятые вами решения работают", - сказал Путин.

С депутатами Госдумы Владимир Путин встретился в юбилейный для парламентариев день. Двадцать лет назад 21 июня был принят федеральный закон о партиях - основа нынешней политической системы в стране. И сегодня глава государства отдельно отметил: в общий результат работы Думы седьмого созыва вклад внесли все фракции. Вне зависимости от их политической направленности.

"Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться, только когда есть диалог. Именно востребовав всех, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, удалось сделать всё, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80 процентов, и все фракции, все депутаты, несмотря на принадлежность к разным партиям, объединялись, когда речь шла и о защите интересов нашей страны, и решении ключевых вопросов", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Служение Родине и интересам страны как высшая ценность. Выступление с общих консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности и защите граждан. Владимир Путин хотел бы, чтобы все эти качества сохранила и обновленная Госдума. До парламентских выборов осталось меньше трех месяцев. Президент подчеркнул: кампанию нужно провести так, чтоб ни у кого не возникло сомнений в легитимности.

"Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. Чтобы естественная, острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых обещаний", - призвал глава государства.

У нового парламента, согласно внесенным в Конституцию изменениям, станет больше полномочий, чем у нынешнего. Это и прямое участие депутатов в формировании правительства и более тесная рабочая связка с кабмином. Здесь понадобятся не только обновление Госдумы, но и преемственность в работе, сочетание опыта и свежих идей. Владимир Путин выразил надежду, что списки кандидатов партии сформируют с учетом всего этого.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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