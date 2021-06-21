Лавров оценил работу миссии ОБСЕ на Украине

Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах в Донбассе

Россия выступает за повышение эффективности специальной мониторинговой миссия ОБСЕ на Украине. Сегодня об этом заявил Сергей Лавров по итогам состоявшихся в Москве переговоров с генсеком организации Хельгой Шмид. Глава российского МИД напомнил, что гражданское население Донбасса страдает, в первую очередь, от действий Киева. И международные наблюдатели должны это беспристрастно фиксировать.

Это кадры встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Впервые высокий пост международной организации заняла женщина, немецкий дипломат. И теперь, спустя полгода после назначения, она первый раз в новом статусе приезжает в Москву.

"Нам нужно вдохнуть новую жизнь в дух нашей организации, в принципы её работы. Чтобы она стала более действенной. Более результативной", - сказала Хельга Шмид, генеральный секретарь ОБСЕ.

Москва на протяжении нескольких лет говорит, что ОБСЕ должна играть более значительную роль в мире. Где проблемы решаются путём равноправного диалога, а не разделения стран на учителей и учеников.

Замечания касаются и работы миссии ОБСЕ на Украине. Наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах в Донбассе. Стали реже указывать виновную сторону, хотя имеют возможность определить - кто начал обстрел.

"В конце 2020 года СММ наконец опубликовала доклад о гражданских жертвах конфликта, за период с 1 января 2017 по сентябрь 2020. И в том докладе наглядно, предельно убедительно подтверждается факт, который долгие годы для нас был очевиден. А именно - гражданское население Донбасса страдает главным образом от действий Киева. Жертв от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований зафиксировано в 3 раза больше, чем пострадавших в основном от ответного огня. Ожидаем публикации аналогичного документа за весь период конфликта. Ожидаем доклада о разрушениях гражданской инфраструктуры. А также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине", - прокомментировал Сергей Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что международная организация должна содействовать налаживанию прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском. То, чего всё последнее время украинские власти избегают.

Как и пытаются уклониться от выполнения существующих договорённостей. Ещё на саммите в Париже в 2019 году президент Владимир Зеленский отказался подписывать уже согласованный на уровне экспертов документ, где был пункт о разведении сил на всей линии соприкосновения. Согласился лишь на три точки.

"Согласование этих точек до сих пор продолжается. Иными словами, вместо того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, обезопасив людей по обе стороны линии соприкосновения, президент Владимир Зеленский эту проблему сохранил и усугубил", - сообщил Лавров.

"Сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы поспособствовать мирному разрешению конфликта. Но это невозможно, если все стороны, подписавшие Минское соглашение, не переподтвердят свои обязательства и не возьмутся с новой силой за их исполнение", - сказала Шмид.

В ОБСЕ согласны, что альтернативы Минску нет. Об этом же дали понять президенты России и США во время встречи в Женеве. Но Украина грезит решить конфликт при помощи НАТО, а теперь ещё договаривается о сотрудничестве с военно-морскими силами Турции в Чёрном море.

"Мы очень чётко и недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьёзные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идёт речь", - заявил Лавров.

Первый позитивный сигнал получен. Очевидно, встреча в Женеве продолжает приносить результаты. США заморозили выделение военной помощи Украине на 100 миллионов долларов.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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