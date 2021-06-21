В Подмосковье открыли первый офис социальной газификации

Он расположен в деревне Осеченки Раменского городского округа

Заместитель председателя правительства Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыли первый в Подмосковье офис социальной газификации. Он расположен в деревне Осеченки Раменского городского округа.

Всего в регионе таких центров будет семь. В них жители смогут оформить налоговые льготы, заключить договор социального контракта, получить социальную и медицинскую помощь и сделать прививку от коронавируса. И, конечно, оставить заявку на подключение к газовой сети. Для её оформления с собой необходимо иметь копию паспорта, правоустанавливающего документа на участок и дом, топографическую съемку и план капитального строения БТИ. Сроки проведения газа по упрощенной схеме небольшие - всего три месяца. Только в этом офисе смогут подключить проведение топлива в дом по упрощенной схеме более 300 тысяч местных жителей.

"Вводится в эксплуатацию одна из крупнейших газораспределительных станций в Московской области – Жуково. Эта станция построена по самым современным технологиям и новейшие технологии автоматизации, которые будут применяться для управления этой станции. Ввод в эксплуатацию позволит реализовать задачи, поставленные президентом России – по ускоренной газификации наших населенных пунктов, нашей большой страны и Московской области. Это позволит, как было сказано на презентации, обеспечить газом жителей в трех крупных муниципальных образованиях", - заявил вице-премьер Александр Новак.

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