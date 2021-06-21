Меган Маркл обвинили в расколе между принцами Уильямом и Гарри

Кенсингтонский дворец отказался комментировать утверждения писателя Роберта Лейси

Громкие скандалы продолжают сотрясать британский трон. Внук королевы Елизаветы принц Уильям обвинил супругу другого внука, принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл в похищении брата, попытке настроить его против родни. Также Уильям уверен, что Меган подрывает устои монархии. Припомнили ей и якобы издевательства над сотрудниками двора, и бегство вместе с мужем из Британии на вольные хлеба.

Избранницей принца Гарри в королевской семье и так не были особо довольны. Но монаршая фамилия старалась держать сор внутри избы. Конфликт, возможно, так бы и тлел в Кенсингтонской избе, точнее дворце, но, похоже, он нарастает. И скрывать внутреннюю ссору из-за Меган Маркл становится всё труднее. Неофициальный биограф королевской семьи Роберт Лейси пишет, что отношения между принцами испортились после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в грубом поведении и издевательствах.

"Выяснение отношений между двумя братьями было жестоким и даже ожесточенным. Уильям верил, что Меган следует плану - "повестка дня" - было слово, которое он использовал для своего друга. Меган подрывала некоторые драгоценные принципы монархии", - приводит The Sun слова свидетелей серьёзного разлада между Уильямом и Гарри.

По данным Лейси, принц Уильям убеждён в том, что Меган Маркл методично следует тайному плану, чтобы "похитить" его брата Гарри из семьи и даже настроить его против родственников. Уильям якобы так прямо и заявил, что Меган "украла его любимого брата". Против Маркл настроена и супруга Уильяма - Кейт Миддлтон. Лейси утверждает, что она опасалась Меган с самого начала. А Гарри, в свою очередь, обиделся на брата и в какой-то момент даже перестал отвечать на его звонки.

"Уильям не хотел пересекаться с Меган изо дня в день, а это означало, что он также отдалялся и от своего брата. Всегда считалось, что именно Гарри задал темп в разделении двух семей. Однако сам он сказал, что все было наоборот. Именно Уильям сделал решающий шаг", - говорится в публикации The Sun.

Претензии к Маркл копились годами. И всё это постоянно давило на принца Гарри, он её защищал, но в конце концов они решились вообще покинуть британские острова и переехали в Америку. Недавно издание Daily Mail, ссылаясь на друга Уильяма, сообщило - наследный принц уверен, что его брат Гарри "зайдет слишком далеко со своими заявлениями" и окончательно испортит отношения с королевской семьей. Официально Кенсингтонский дворец семейный конфликт никак не комментирует.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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