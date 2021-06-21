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Меган Маркл обвинили в расколе между принцами Уильямом и Гарри

22:47
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Кенсингтонский дворец отказался комментировать утверждения писателя Роберта Лейси

Громкие скандалы продолжают сотрясать британский трон. Внук королевы Елизаветы принц Уильям обвинил супругу другого внука, принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл в похищении брата, попытке настроить его против родни. Также Уильям уверен, что Меган подрывает устои монархии. Припомнили ей и якобы издевательства над сотрудниками двора, и бегство вместе с мужем из Британии на вольные хлеба.
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Избранницей принца Гарри в королевской семье и так не были особо довольны. Но монаршая фамилия старалась держать сор внутри избы. Конфликт, возможно, так бы и тлел в Кенсингтонской избе, точнее дворце, но, похоже, он нарастает. И скрывать внутреннюю ссору из-за Меган Маркл становится всё труднее. Неофициальный биограф королевской семьи Роберт Лейси пишет, что отношения между принцами испортились после того, как сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили Меган Маркл в грубом поведении и издевательствах.

"Выяснение отношений между двумя братьями было жестоким и даже ожесточенным. Уильям верил, что Меган следует плану - "повестка дня" - было слово, которое он использовал для своего друга. Меган подрывала некоторые драгоценные принципы монархии", - приводит The Sun слова свидетелей серьёзного разлада между Уильямом и Гарри.

По данным Лейси, принц Уильям убеждён в том, что Меган Маркл методично следует тайному плану, чтобы "похитить" его брата Гарри из семьи и даже настроить его против родственников. Уильям якобы так прямо и заявил, что Меган "украла его любимого брата". Против Маркл настроена и супруга Уильяма - Кейт Миддлтон. Лейси утверждает, что она опасалась Меган с самого начала. А Гарри, в свою очередь, обиделся на брата и в какой-то момент даже перестал отвечать на его звонки.

"Уильям не хотел пересекаться с Меган изо дня в день, а это означало, что он также отдалялся и от своего брата. Всегда считалось, что именно Гарри задал темп в разделении двух семей. Однако сам он сказал, что все было наоборот. Именно Уильям сделал решающий шаг", - говорится в публикации The Sun.

Претензии к Маркл копились годами. И всё это постоянно давило на принца Гарри, он её защищал, но в конце концов они решились вообще покинуть британские острова и переехали в Америку. Недавно издание Daily Mail, ссылаясь на друга Уильяма, сообщило - наследный принц уверен, что его брат Гарри "зайдет слишком далеко со своими заявлениями" и окончательно испортит отношения с королевской семьей. Официально Кенсингтонский дворец семейный конфликт никак не комментирует.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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