"Лужники" готовятся принять чемпионат мира по пляжному футболу

Турнир пройдет в столице с 19 по 29 августа

Москва готова, несмотря на пандемию коронавируса, принять чемпионат мира по пляжному футболу, который намечен на август этого года. Об этом говорили сегодня в российской столице президент ФИФА Джанни Инфантино и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Турнир пройдет с 19 по 29 августа, в нем примут участие 16 национальных сборных. Местом проведения станет фестивальная площадь "Лужников", где вскоре появится песчаное поле и трибуны.

Джанни Инфантино сообщил, что сегодня встречался с Владимиром Путиным, обсуждалось, какую поддержку правительство России и правительство Москвы оказывают пляжному футболу. Напомню, сборная России является двукратным чемпионом мира в этом виде спорта.

"Пляжный футбол - неимоверно эмоциональный, красивый вид спорта. Сборная России показывает прекрасные результаты. Сейчас тяжелые времена, пандемия. Крайне важно, чтобы такое событие, как чемпионат мира по пляжному футболу, прошел именно в России, тем самым подарив людям надежду на лучшее", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Детали относительно ковида будут известны ближе к самому турниру, но должен заранее сказать, что, скорее всего, будут допускаться только зрители с сертификатом о вакцинации. Поэтому, пользуюсь случаем, говоря о чемпионате мира по футболу пляжному, настоятельно рекомендую любителям футбола бегом-бегом, быстрее, чем футболисты, бежать и вакцинироваться", - заявил Александр Горбенко, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики.

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