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МИД Венгрии заявил, что вакцины России спасли жизни в Европе

20:41
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Венгрия не рассматривает медицинские препараты с геополитической точки зрения

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в ходе своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, что российские вакцины от коронавируса спасали жизни европейцев.
Миллион граждан Венгрии вакцинировались "Спутником V"

"Прошлой весной весь мир закупал оборудование в Китае, чтобы защититься, некоторые страны в Европе заказывали китайские и российские вакцины, чтобы спасать жизнь своих людей", - приводит слова дипломата ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Венгрия никогда не рассматривала лекарства с геополитической точки зрения.

"Нам не нужна новая холодная война. Сегодня Запад и Восток должны вести доверительный диалог", - подчеркнул Сийярто.

В ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V". В феврале 2021-го препарат там окончательно одобрили.

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