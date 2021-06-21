В Крыму продолжается ликвидация последствий наводнения

По всему полуострову идут восстановительные работы

Поселок Кореиз все еще похож на каскад водопадов. Небольшие потоки продолжают спускаться с гор. По некоторым улицам приходится перемещаться в сапогах или по временным насыпям.

Повсюду работает техника. Ведутся аварийно-спасательные работы. Убирают щебень, грязь и мусор. Эксперты начали исследование грунта, собранного в местах подтоплений.

"Поток мог все что угодно во дворах вымыть. И нефтепродукты, и какие-нибудь химические вещества, средства защиты растений, или еще что-то. Результат анализов покажет", - сообщил Александр Ларин, руководитель ГАУ РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений".

Остановить поток пытаются в горном селе Васильевка. Ситуация до сих пор критическая. В зоне подтопления находится несколько домов. Большинство жителей эвакуированы. Но некоторые продолжают бороться со стихией, пытаясь спасти имущество.

Беда объединяет. На ликвидацию последствий вышли не только спасатели, врачи, Росгвардия и местные жители. Восстанавливать главный курорт приезжают волонтеры со всего полуострова. Ближайшие два дня в Ялте объявлены нерабочими. В среду пройдет всекрымский субботник.

"Помогают абсолютно все города и районы Крыма, посылают сюда технику. Посылают гуманитарную помощь в виде питьевой воды и одежды, для тех людей, которые пострадали и сегодня расселяются. И завтра еще порядка тысячи людей приедут на эту территорию на субботник", - заявила Янина Павленко, глава администрации Ялты.

Президент поручил главам Минобороны и МЧС помочь Крыму. Дополнительные силы уже прибыли в регион. В ликвидации последствий наводнений участвуют аэромобильная группировка спасателей из Ростова-на-Дону, Тулы и Ногинска.

21 тысяча военнослужащих и еще специальная инженерная техника участвуют в расчистке завалов и селевых сходов грунта в 36 населенных пунктах. Подвозят питьевую воду, помогают эвакуировать пострадавших жителей. Развернуты полевые кухни и пункты питания.

"Первые два дня были сложные. Сейчас вода отступила. Мы сделали дамбы. Перевели весь поток воды в нужное русло. И теперь очищаем город от наплывшего мусора и камней", - заявил Олег Дзгоев, командир взвода соединения береговой обороны Черноморского флота.

Грязь, смытая потоком с городских улиц, превратила море в полосу бурого цвета. Роспотребнадзор проверяет акваторию на наличие холеры и других инфекций. Купаться пока запрещено, правда туристов это не останавливает.

Считают не только ущерб, но и объемы водохранилищ, питающих Ялту. Запасы уже превышают годовой объем. Самый большой на полуострове водопад Учан-Су теперь видно невооруженным глазом даже с трассы.

В ближайшее время в Крыму начинаются выплаты для пострадавших. На Керченском полуострове и территории большой Ялты сейчас работают комиссии по оценке ущерба. При этом в регионе продолжает действовать режим ЧС. В ближайшие два дня синоптики вновь ожидают сильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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