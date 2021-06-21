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Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

21:04
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Участники политического процесса должны положить конец брани, считает политик

В понедельник в ходе выступления на митинге, посвященном победе на внеочередных выборах в парламент, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что начавшийся 9 ноября внутриполитический кризис в стране завершен.
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"С завтрашнего дня мы начинаем работу в нормальном режиме. И надо понимать, что условия и климат в стране серьезно изменились, потому что народ дал нам мандат на установку стране диктатуры закона", - приводит слова политика ТАСС.

Он добавил, что выборы соответствовали всем стандартам и были законными, с чем согласны международные наблюдатели.

"Мы выиграли во всех областях и в столице Армении", - подчеркнул Пашинян, заметив также: в новых условиях участники политического и общественного процесса должны положить конец брани.

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