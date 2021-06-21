Белый дом анонсировал начало диалога с Россией по стратегической стабильности

Часть обсуждений пройдет на уровне госсекретаря

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами в понедельник, что в рамках принятых на саммите в Женеве решений Вашингтон и Москва начнут диалог по стратегической стабильности.

"Мы запустили переговоры по стратегической стабильности, часть из этого будет [обсуждаться] на уровне госсекретаря США. Обсуждения начнутся в ближайшие недели", - цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что стратегическая стабильность - сфера, где США и Россия могут работать на основе взаимных интересов.

Ранее по итогам встречи с Джо Байденом в Женеве Владимир Путин охарактеризовал обстановку саммита как доброжелательную. Им с главой Белого дома, подчеркнул российский лидер, удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам.

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