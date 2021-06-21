На складе в Подмосковье произошел крупный пожар

Площадь возгорания - около 3 тысяч квадратных метров

Как пишет в понедельник вечером информагентство "Москва" со ссылкой на управления МЧС по Московской области, в поселке Тучково загорелся склад с пленкой.

"По адресу: пос. Тучково, Технологический проезд, д. 6, происходит возгорание склада с пленкой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к настоящему моменту площадь пожара составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Данных о пострадавших пока нет. Детали случившегося уточняются.

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