Создатели "Спутника V" подтвердили безопасность ревакцинации

Это проверено многочисленными опытами

Российским препаратом от коронавируса "Спутник V" можно ревакцинироваться. Это безопасно и в том случае, если первоначально пациент был привит другой вакциной - "ЭпиВакКороной" или "КовиВак", подчеркивают в Центре имени Гамалеи.

"Ревакцинации "Спутником V" ничего не мешает, как показывают уже многочисленные опыты. Вся практика на сегодняшний день это показывает", - заявил директор Центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, для ревакцинации будет достаточно и вакцины "Спутник Лайт". Она содержит лишь первый компонент "Спутник V", поэтому потребуется всего одна прививка, пишет "Российская газета".

Вакцина "ЭпиВакКорона" также подойдет для ревакцинации, заявили, в свою очередь, в центре "Вектор". Разработчики препарата подчеркнули, что его можно использовать неограниченное число раз.

Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости ревакцинации в период подъема заболеваемости. По его словам, индийский штамм коронавируса более заразен, поэтому ранее привившимся от инфекции необходимо снова сделать прививку, чтобы в их организме выработался достаточный уровень антител. Как заявил Мурашко, в такой ситуации ревакцинация необходима раз в 6 месяцев, в более спокойное время – раз в год.

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