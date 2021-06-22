"Худшее, что могло произойти": отношения Айзы и Гуфа не продержались и дня

Девушка объявила о воссоединении, но у рэпера оказались другие планы

Еще вчера Айза Долматова с радостью рассказывала поклонникам об их с Гуфом воссоединении, а уже сегодня стало известно, что у рэпера на этот счет были другие планы.

Экс-супруга рэпера призналась, что они с бывшим мужем долго переписывались, и в итоге она предложила Гуфу "состариться вместе". После пара встретилась, и дело даже дошло до поцелуев. Но расставаться со своей девушкой Юлией ради бывшей жены Гуф, как оказалось, не собирался. Судя по видео в Instagram, которое опубликовала сестра рэпера, сегодняшний вечер он предпочел провести с Юлией.

Несовпадение слов Айзы и происходящего заставило поклонников пары насторожиться и потребовать объяснений. Подписчики предположили, что на деле рэпер встречался сразу с двумя девушками и вряд ли рассчитывал, что бывшая супруга начнет публично рассказывать об их воссоединении.

"Я вам не врала! Это просто худшее, что могло произойти. Я в шоке, что такое случилось. А самый прикол во всем этом знаете какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: "Мама, папа не надежный! Ты только всерьез ему не верь", - заявила Айза в Instagram.

Гуф и Айза были женаты шесть лет, с браке у них родился сын. Пара рассталась в 2014 году, после чего экс-супругам далеко не всегда удавалось находить общий язык – порой дело доходило даже до публичных ссор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram