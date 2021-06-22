Сборная России вылетела с Евро-2020, Дзюбе пришлось извиняться

Российская сборная уступила датчанам со счетом 1:4

Сборная России потерпела крупное поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан. Таким образом, наша команда не смогла пройти в плей-офф и выбыла из Евро.

Комментируя итоги встречи, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ответственность за результат всегда лежит на тренере. По его словам, тот результат, на который команда нацеливалась, "не сложился".

"План на игру выдерживался, было несколько хороших моментов, которые могли реализовать и сценарий матча повернуть в свою сторону. Поблагодарил игроков за игру, сегодня они были готовы к игре, но она сложилась не в нашу пользу. Надо переоценить, переосмыслить и делать выводы", - сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он заметил, что на этом чемпионате в сборной были менее опытные игроки, чем на чемпионате мира в 2018 году. Черчесов не стал оценивать игру конкретных футболистов, заявив, что команда "в целом сыграла неудачно".

Куда более категорично игру российской команды оценил Артем Дзюба. По его словам, сборная в этом матче "обкакалась".

"Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты", - сказал футболист, его слова приводит РИА Новости.

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