Стал известен пол будущего ребенка Авербуха и Арзамасовой

Актриса скоро впервые станет мамой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух редко раскрывают подробности личной жизни, вместо них семейные секреты часто рассказывают их друзья. Вот и на этот раз пол будущего ребенка пары рассекретила Алла Довлатова.

"Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо", - заявила Довлатова в Instagram.

Ребенок станет первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

Об отношениях актрисы и фигуриста стало известно в прошлом году – пара объявила об отношениях, а спустя короткое время влюбленные поженились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram