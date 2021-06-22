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Стал известен пол будущего ребенка Авербуха и Арзамасовой

09:03
  • вторник
  • 22 июня 2021

Актриса скоро впервые станет мамой

Лиза Арзамасова и Илья Авербух редко раскрывают подробности личной жизни, вместо них семейные секреты часто рассказывают их друзья. Вот и на этот раз пол будущего ребенка пары рассекретила Алла Довлатова.
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"Давно не встречались с Ильей. За это время он женился и скоро у них с Лизой родится сын. Пусть все будет хорошо", - заявила Довлатова в Instagram.

Ребенок станет первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

Об отношениях актрисы и фигуриста стало известно в прошлом году – пара объявила об отношениях, а спустя короткое время влюбленные поженились.

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