"Оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до 23 июня

Ожидается новый температурный рекорд

Погода в Москве не перестала быть опасной, поэтому "оранжевый" уровень продлен до 23 июня. Метеорологи ожидают, что во вторник будет побит рекорд жары 1917 года.

Как сообщает Гидрометцентр России, рекордная температура сохранится в Московском регионе до конца недели. Синоптики прогнозируют, что показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

В понедельник Москва побила температурный рекорд, зафиксированный 21 июня 1956 года - воздух в городе раскалился до 31,1 градуса. 22 июня может быть побит температурный рекорд, установленный в 1917 году – тогда термометры показывали 31,8 градуса, теперь же ожидается до 35 градусов.

Далее жара еще усилится: в среду метеорологи прогнозируют до 36, в четверг - до 37. Чуть прохладнее станет к выходным: в пятницу - до 36, в субботу - до 34, в воскресенье - до 33. Синоптики не исключают возможности урагана в субботу-воскресенье.

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