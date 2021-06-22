Непривитые россияне пожаловались на дискриминацию

Татьяна Москалькова назвала нечестной игрой принуждение к вакцинации

Непривитые от коронавируса россияне стали жаловаться на дискриминацию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, принуждение к вакцинации порождает массовый психоз.

В качестве примера она привела одну из крупных российских компаний, сотрудников которой якобы пригрозили лишить летнего отпуска и премий, если они не привьются. Москалькова назвала такой механизм стимулирования прививки "нечестной игрой".

"Идея сама по себе правильная — оградить общество. А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь, но самое главное — почему дискриминируются те, кто не пойдет на прививку потому, что у них есть антитела — они переболели, или они не могут по медицинским показаниям?" — заявила Москалькова в эфире "Вести FM".

По ее мнению, государству и работодателям следует найти решение для тех, кому вакцинация от коронавируса противопоказана по состоянию здоровья. Москалькова призвала дать им гарантии, чтобы они не чувствовали себя ущемленными по не зависящим от них причин.

"Да, действительно, есть категории людей, которые не могут вакцинироваться, но вы дайте им гарантии, какие-то преференции. Тогда пусть эти люди уйдут на больничный с оплатой, в долгосрочный отпуск за счет работодателя или какие-то другие преференции", - призвала омбудсмен.

Говоря о людях, которые не имеют противопоказаний, но не хотят прививаться, Москалькова заявила, что "общественный интерес должен быть выше личного".

"Это экстремальная ситуация. Поэтому если государство позаботилось, чтобы оградить других людей, общающихся с индивидуумом, который должен быть привит, наверное, этому человеку надо определиться и сделать выбор в своей жизни: либо ты принимаешь эти условия, либо ты переходишь на другую работу", - сказала она (цитата по РБК).

Однако, оговорилась Москалькова, государство не может просто уволить человека, который не согласился на вакцинацию, а должно помочь найти ему другую работу.

Ранее обязательная вакцинация для части сотрудников сферы услуг была введена в более чем 10 регионах России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram