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Гинцбург объяснил опасность индийского штамма коронавируса

09:03
  • вторник
  • 22 июня 2021

Все больше россиян заражаются именно этим штаммом

В России резко увеличилось число заболевших индийским штаммом COVID-19. Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем заключается опасность нашумевшего штамма коронавирусной инфекции.

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"Мутация индийского штамма, о которой сообщают СМИ, безусловно, опасна, так как сам индийский штамм опасен – у него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость", - рассказал специалист.

По словам Гинцбурга, российская вакцина "Спутник V" способна защитить в том числе и от опасного индийского штамма. После вакцинации уровень антител достаточно высок, чтобы противостоять вирусу, передает РИА Новости.

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