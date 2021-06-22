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Жара в Москве может побить рекорд 1917 года

09:31
  • вторник
  • 22 июня 2021

Воздух прогреется до +34 градусов

В Москве во вторник, 22 июня, ожидается первый за это лето рекорд жары. Синоптики предполагают, что воздух в столице прогреется до +34 градусов.
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"Сегодня столица остается под влиянием антициклона. Переменная облачность без осадков, температура в столице повысится до +32-34, по области - до +30-35", - заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он подчеркнул, что прошлый рекорд был установлен в 1917 году – тогда столбики термометров показывали +31,8 градуса.

Ветер ожидается слабый, юго-восточный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 752 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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