Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 178,7 миллиона

За время пандемии скончались более 3,8 миллиона человек

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 178,7 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, поступившей к утру 22 июня, количество зафиксированных случаев заболевания составило 178 786 160. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний достигло 3 872 088.

В Соединенных Штатах, которые все так же удерживают сомнительное лидерство, зарегистрировано 33 554 275 случаев заболевания COVID-19. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 977 861. На третьем месте Бразилия, там, по данным университета, с начала пандемии заразился коронавирусом 17 966 831 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram