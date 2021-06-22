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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 178,7 миллиона

09:22
  • вторник
  • 22 июня 2021

За время пандемии скончались более 3,8 миллиона человек

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире за время пандемии превысило 178,7 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.
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 По информации, поступившей к утру 22 июня, количество зафиксированных случаев заболевания составило 178 786 160. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний достигло 3 872 088.

В Соединенных Штатах, которые все так же удерживают сомнительное лидерство, зарегистрировано 33 554 275 случаев заболевания COVID-19. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 977 861. На третьем месте Бразилия, там, по данным университета, с начала пандемии заразился коронавирусом 17 966 831 человек.

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