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Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции

09:53
  • вторник
  • 22 июня 2021

Россия возобновила авиасообщение с Турцией

Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу турецких. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Названа стоимость отдыха в Турции в конце июня

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", - заявила Ломидзе.

При этом туроператоры отмечают, что на деле променять российский юг на Турцию готовы лишь единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", - подчеркнули в одной их компаний.

Другой туроператор считает, что многие не готовы менять путевки, поскольку это достаточно трудоемкий процесс, который может еще и ударить по кошельку, передает РИА Новости.

"Суть в том, что сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", - заключили эксперты.

С 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Оно было прервано из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом.

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