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Власти Сиднея ужесточили карантин из-за заражений индийским штаммом

09:48
  • вторник
  • 22 июня 2021

Число заболевших увеличилось вдвое

Ужесточен карантин в австралийском Сиднее: власти сообщают о двукратном росте числа зараженных индийским штаммом коронавируса. По данным Минздрава, все началось 12 июня с сотрудника международного аэропорта, который перевозил экипаж одного из самолетов, вернувшегося из-за границы.
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Зараженный штаммом "Дельта" сотрудник посетил несколько кафе, магазинов и торговый центр, заразив еще шесть человек. К 21 июня число зараженных индийской разновидностью инфекции достигло 11, а спустя сутки увеличилось до 22.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, власти объявили карантин в семи центральных и восточных районах Сиднея. Позже ограничения распространились  на весь город и окрестные населенные пункты. Горожан обязали носить маски в общественных местах, мера действует до 29 июня, передает ТАСС.

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