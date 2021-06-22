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Для российских водителей придумали новый штраф

09:51
  • вторник
  • 22 июня 2021

Водителей предложили штрафовать за выброс мусора из окон машин

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из окон машин. Поправки подготовили в Мосгордуме и Мособлдуме. Их уже поддержало российское правительство.

Размер штрафа составит от 10 до 100 тысяч рублей. В случае повторного нарушения он вырастет до 20-150 тысяч. Фиксировать нарушения предлагается с помощью фотокамер и фотоловушек.

При этом инициатива затрагивает не только водителей, которые выбрасывают мусор и окурки из окон машин, но и тех, кто мусорит в лесах, а также выбрасывает мусор в дачном поселке вне специальных мест. Об этом пишет "Российская газета".

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