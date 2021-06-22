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У вакцинированных обнаружен особый симптом COVID-19

10:05
  • вторник
  • 22 июня 2021

Он проявляется, если человек заразился уже после прививки

Ученые из Великобритании обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции, который проявляется только у вакцинированных пациентов.
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Оказалось, что если у человека, сделавшего прививку от COVID-19, начинается частое чихание, то это может указывать на заражение коронавирусом.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", - подчеркнули исследователи. Они напомнили, что летом частое чихание может быть проявлением аллергии.

Специалисты рекомендовали вакцинированным людям при проявлении этого симптома оставаться дома и сделать тест на коронавирусной инфекцию, передает Express.

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