У вакцинированных обнаружен особый симптом COVID-19

Он проявляется, если человек заразился уже после прививки

Ученые из Великобритании обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции, который проявляется только у вакцинированных пациентов.

Оказалось, что если у человека, сделавшего прививку от COVID-19, начинается частое чихание, то это может указывать на заражение коронавирусом.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", - подчеркнули исследователи. Они напомнили, что летом частое чихание может быть проявлением аллергии.

Специалисты рекомендовали вакцинированным людям при проявлении этого симптома оставаться дома и сделать тест на коронавирусной инфекцию, передает Express.

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