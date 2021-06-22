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Костенко призналась, что не видела в Тарасове будущего мужа

10:55
  • вторник
  • 22 июня 2021

Модель и футболист счастливы в браке

Жена Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко призналась, что не сразу разглядела в футболисте своего будущего мужа. По словам девушки, спортсмен совершенно не производил впечатление примерного семьянина.

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"Когда я его впервые увидела, то совсем не рассматривала для себя. Ну, парень и парень. Женат, известный человек… Я тоже была в отношениях тяжелых, неважно, что там у них происходило… После развода мы стали пересекаться все чаще и чаще в общей компании, становились ближе, много разговаривали. Но я к этому относилась несерьезно, на это было очень много причин, тем более что человек только вылез из отношений", - рассказала Костенко.

Она отметила, что перед переездом в Москву многие предупреждали ее о двуличности жителей столицы, а потому она с осторожностью относилась к новому окружению и старалась поддерживать связь со старыми знакомыми.

"Все в масках, могут использовать в своих целях, и я берегла друзей с самого детства, ценила это общение. В Москве я долгое время жила со своей чудесной тетей, виделась с подругами, которые тоже родом из Ростовской области. Так мне было спокойнее", - заявила модель в Instagram.

Костенко добавила, что несколько лет назад не могла бы подумать, что жизнь сложится именно так. Девушка не рассчитывала, что станет мамой до 30 лет.

"Если бы мне тогда показали фото и сказали, что меня ждет, то я бы ни за что не поверила и покрутила бы пальчиком у височка. Во-первых, до общения по душам этот человек не производил впечатления примерного семьянина. Во-вторых, я думала, что дети у меня будут после 30-ти. Вспоминаю слова тети: "Ой, никогда не говори никогда. Иначе твое "никогда" наступит так скоро". И через три года после этих слов у меня появилась Милашка", - заключила модель.

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