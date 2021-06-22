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К тушению подмосковного склада привлекли вертолеты

10:25
  • вторник
  • 22 июня 2021

Площадь пожара увеличилась до 8 тысяч квадратных метров

Два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра привлечены к тушению крупного пожара на складе с полиэтиленовой пленкой в Московской области.

На очаги пожара сброшено более 300 тонн воды, сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Площадь пожара увеличилась с 2 600 квадратных метров до 8 000 квадратных метров. Огонь локализован.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Склад с полиэтиленовой пленкой на кирпичном заводе в Технологическом проезде загорелся накануне вечером в поселке Тучково (городской округ Руза). Также в здании хранятся емкости с ацетоном.

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