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Подтверждена эффективность "Спутника V" против индийского штамма

10:17
  • вторник
  • 22 июня 2021

По данным экспертов, способность вируса к заражению повысилась

Свойства новых штаммов коронавируса меняются в худшую сторону. Повышается способность инфекции передаваться от человека к человеку, все больше тяжелых случаев регистрируется среди молодых пациентов, заявил руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
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"Мы видим… повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее. Болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых", - сказал Гущин в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.

В то же время, подчеркнул Гущин, возможность защититься от заболевания в тяжелой форме есть. Эксперт подтвердил, что российская вакцина "Спутник V" эффективна и против индийского штамма коронавируса.

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