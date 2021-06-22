Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение Савелия Попова

У мальчика редкая разновидность рака лимфатической системы

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Савелия Попова из Тюмени. У мальчика диагностирована редкая разновидность рака лимфатической системы - "анапластическая крупноклеточная лимфома". Заболевание развивается стремительно, поражая лимфоузлы и ткани других органов. У ребёнка уже отнялась правая рука. Спасти его сейчас может только специальная интенсивная терапия с препаратом "Онкаспар". Это лекарство производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. На весь курс лечения мальчику потребуется 12 флаконов препарата стоимостью свыше 4 миллионов рублей. У его мамы, которая растит сына одна, таких денег нет. Савелию сейчас важна ваша помощь.

Чтобы спасти Савелию жизнь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Танцы дома, в школе или на улице - на собственном видеоканале в соцсети 10-летний Савелий из Тюмени двигается под музыку, где бы ни оказался. Только вот съёмки клипов и общение с подписчиками автору пока пришлось поставить на паузу. Вот уже несколько месяцев мальчик проходит лечение в столичном НИИ детской онкологии и гематологии им. Блохина.

"Савелий поступил к нам с заболеванием, которое называется анапластическая крупноклеточная лимфома. К сожалению, на момент поступления при дополнительной диагностике у Савелия была обнаружена 4-я стадия заболевания. И так сложилось, что, к сожалению, у него есть множественные очаги поражения", - рассказывает детский онколог отделения химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Наталья Батманова.

Анапластическая лимфома одна из самых коварных форм рака лимфатической системы. По ней вредоносные клетки стремительно разносятся по всему организму, поражая здоровые. Когда этой зимой болезнь впервые дала о себе знать, раковые очаги уже вышли за пределы лимфоузлов, поразив плечевой сустав и руку ребенка.

"Когда мы стояли, песню учили, на сцену выходили, мы должны были ровно стоять, а я руку эту не мог выпрямить", - рассказывает Савелий.

Жизнь Савелия и его мамы изменилась. Бесконечные обследования, биопсия и химиотерапия в родной Тюмени. Когда стало ясно, что у мальчика такой сложный диагноз, их направили в Москву.

"Известие это - сразу шок. Сначала даже не понимаешь, что значит этот диагноз. Он когда узнал, расстроился. Но я постаралась успокоить. Сказала, что мы сможем…", - говорит мама Савелия Ольга Попова.

Больничная жизнь для Савы до сих пор в диковинку. Мальчик хоть и старается держаться ради мамы, но иногда слезы сами льются из глаз. Ведь сейчас ему очень непросто: из-за побочных эффектов тяжелого лечения ребенка мучают постоянные боли в животе, сильный стоматит и раздражения на слизистых.

"После химии, после лечения, которое мы сейчас проходим, ему самому тяжело. Он даже, когда выпускают немножко погулять, мы погуляем - посидим, погуляем - посидим чуть-чуть. Потому что организм ослаблен и ему тяжело", - говорит мама.

Лечение дало результат. Рука начала слушаться. Чтобы её разрабатывать, Савелий сам записался на курсы бисероплетения в больнице. И хоть пока боль не уходит, поделки он выбирает посложнее. Но чтобы рак отступил, мальчику нужна специальная интенсивная терапия с применением иностранного препарата "Онкаспар". Он даёт положительный эффект в 80 процентах подобных случаев.

"Этот препарат нам нужен каждую химию, сейчас мы уже начали очередной курс. И в конце каждого курса обязателен этот препарат. А так как мы уже начали этот курс, поэтому он нужен прямо сейчас", - говорит мама Савелия.

Стоимость 6 курсов терапии - свыше 4 миллионов рублей. У одинокой мамы таких денег нет. Но есть сильная вера в то, что люди не пройдут мимо их с Савелием беды. Тогда мальчик снова сможет танцевать. И жить.

Татьяна Сидорова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

Чтобы спасти Савелию жизнь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Савелия Попова, программа 1224

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