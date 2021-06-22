День памяти и скорби: как началась Великая Отечественная война в Крыму

Первые немецкие бомбы упали на Севастополь в 3:15

По всей стране сегодня горят свечи и вспоминают тех, кто отдал жизнь за Родину. На Графской пристани в Севастополе утром запускали бумажные кораблики, как это делали 80 лет назад выпускники городских школ. Тогда на листках они писали о своих мечтах, но их перечеркнула война.

Пламя вечного огня в эту ночь традиционно зажигает тысячи свечей. У мемориала героической обороны вспыхивает изображение символа мужества и стойкости – памятника солдату и матросу.

80 лет назад на рассвете выпускники Севастопольских школ вышли на Графскую пристань, чтобы запустить в море бумажные кораблики с самыми сокровенными желаниями. Но многие из них так и не исполнились. Сегодня эту традицию продолжают потомки героических защитников – вместе с мечтами пишут слова благодарности.

"Мы не можем быть равнодушными и поэтому каждый год, до конца своей жизни, я буду здесь. Потому что когда-то совершенно молодые ребята здесь пытались встретить выпускной, пытались строить планы на жизнь, но им это не удалось. Я, слава Богу, живу благодаря им", - говорит Ольга Шадрина.

Черноморский флот был готов. Накануне корабли пришли с учений, на борту были боеприпасы. В час ночи поступил приказ о переходе в боевую готовность №1. Военнослужащие заняли посты, в городе ввели режим затемнения.

"Приближение немецких самолетов засекли посты воздушного определения, оповещения и связи, которые находились на мысе Тарханкут еще в 2 часа 50 минут. То есть в 3 часа 7 минут Константиновский пост службы наблюдения и связи доложил в штаб о том, что слышит гул моторов, приближающихся с моря", - рассказывает научный сотрудник сектора ВОВ Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Алексей Ильичев.

Антонине Александровне тогда было 6 лет. Она проснулась ночью от лая собак. По улицам бежали военные. В городе уже звучала сирена. Сначала подумала, что это очередные учения, но очень быстро поняла – в этот раз все по-настоящему.

"Как только закончился гудок завода, раздался гул самолетов. Сотни прожекторов взметнулись в небо. Это была такая красота – прожекторы. Это все осветило и вот наверху – серебряные маленькие самолеты. И стали стрелять", - вспоминает Антонина Деева.

3 часа 13 минут – эти цифры знает каждый житель Севастополя. Когда на западных границах СССР Германия только готовилась к вторжению, главную базу Черноморского флота уже бомбили. Севастополь первым встретил удар.

"Пилоты немецких бомбардировщиков не ожидали такой подготовленности Черноморского флота: город был затемнен, и такой дружный огонь пулеметов и зениток привел к тому, что они начали хаотично сбрасывать мины, в том числе и на сушу", - говорит научный сотрудник ГИАМЗ "Херсонес Таврический" Валентин Дорошко.

Тяжёлые снаряды весом под тонну тихо опускались на спящий город на парашютах. Немцы хотели заблокировать бухту новейшими неконтактными минами. Первые две упали в фарватере. Взрывы прогремели у завода №54 и у башенной батареи №13. Еще один взрыв прогремел в районе памятника затопленным кораблям, осколки повредили здание санатория, ранило нескольких человек.

Взрывы прогремели и в самом центре Севастополя. На улице Подгорная мина попала в двухэтажное здание, погиб 21 человек. Это были первые жертвы среди гражданского населения тогда еще необъявленной войны.

Через две минуты после сброса первой мины на Севастополь - мощный артиллерийский огонь обрушился на Брест. Генеральный штаб начал получать сообщения о бомбардировках Украины, Белоруссии и Литвы. И только после того, как немцы в 4 утра перешли в наступление, министр иностранных дел Германии Риббентроп передал советскому послу ноту о начале войны. Вероломной и беспощадной.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", город-герой Севастополь.

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