День памяти и скорби: 80 лет назад началась Великая Отечественная война

В России проходят памятные мероприятия

В России сегодня День памяти и скорби. Ровно 80 лет началась Великая Отечественная война. 22 июня - священная дата для каждого в нашей стране, когда мы чтим память тех, кто сражался на фронте и в тылу, кого не сломили голод и лишения, кто каждый день приближал победу. 1418 - ровно столько дней шла война. Сегодня во многих городах горят свечи. На рассвете тысячи людей собрались в Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага.

3 часа 30 минут утра. Белоруссия, Брест. На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" проходит митинг-реквием, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Тысячи людей пришли почтить память защитников форпоста, который первым принял на себя удар фашистской Германии.

"В одном из казематов Брестской крепости на стене одним из солдат-защитников оставлены слова "Умираем, не срамя". Удивительные три слова. Три слова, как формула нравственного выбора между жизнью и смертью", - рассказывает государственный секретарь союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

Ветерану Великой Отечественной Абраму Миркину 101 год. Перед войной в белорусском городе Хотимске он окончил школу и не был здесь много лет. Активисты волонтерских движений России и Белоруссии исполнили мечту фронтовика и организовали поездку в город детства, а еще вместе с ветераном встретили на вокзале Бреста поезд Победы.

"Это маленькое воспоминание о Великой Отечественной войне. Это дает нашей молодежи возможность коснуться истории войны, когда наши деды смогли победить такого врага, как немецко-фашистские захватчики", - говорит Миркин.

На Крымской набережной в Москве этой ночью зажгли "Линию памяти". 1418 свечей - по числу дней войны. Раньше это делали ветераны. Традицию нарушила пандемия. Поддерживать огонь "Линии памяти" в течение всего дня будут волонтеры. Поставить свою свечу может каждый.

"Я всегда зажигаю свечу на дате - 14 февраля 1944 года, когда при прорыве блокады Ленинграда погиб мой родственник Руслан Николаевич Курносов. Мы всегда его помним, чтим, выходим с его портретом на "Бессмертный полк", - говорит руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Поклонная гора. На площади перед музеем Великой Отечественной войны - огненная фигура солдата. Свечи и цветы к мемориалу памяти этой ночью принесли студенты, активисты волонтерского движения, общественные деятели.

"1418 свечей - это большой символ, большая память в каждом сердце российского гражданина, в каждом сердце человека, который проживает на территории бывших республик Советского союза. Отзывается трагической памятью и невероятной благодарностью тем людям, которые подарили нам жизнь", - говорит журналист Евгений Попов.

Накануне от вечного огня у могилы неизвестного солдата в Александровском саду была зажжена лампада. На бронемашине ее доставили в Главный храм Вооруженных сил, где сегодня на рассвете прошла панихида по погибшим в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие горных подразделений Южного военного округа совершили восхождение на вершину горы Казбек. Свой маршрут они посвятили красноармейцам, погибшим в борьбе с фашистскими оккупантами на Северном Кавказе. В этих местах во время войны действовала Первая горнострелковая дивизия "Эдельвейс".

В городе Златоуст Челябинской области у мемориала "Вечный огонь" в почетном карауле застыли юнармейцы. Сегодня сюда идут ветераны.

"В Вязьму пришли на пункт сборный. И вот они спросили: ты перевязку можешь делать? Ну что… ребёнок 17 лет, и вот нас отправили - пять человек - в Юхну Калининской области. А потом мы уже формировались. Люди у меня на руках умирали, просили: "Дочка, спаси меня, у меня дети". И умирали", - вспоминает ветеран ВОВ Раиса Матюшина.

В прошлом году движение "Волонтеры России" положили начало акции "Огненные картины войны". Тогда в 15 населенных пунктах из свечей были выполнены образы фронтовиков, боевой техники и символы городов-героев и воинской славы.

В этом году в акции приняли участие уже 128 городов России и зарубежья - Латвии, Киргизии, Молдовы Узбекистана, Панамы и других. В Ливане на берегу Средиземного моря из свечей выложили самолет авиаполка "Нормандия-Неман". Группа французских летчиков перед отправкой на фронт в 1942 году базировалась на ливанской авиабазе Раяк.

В столице Донецкой народной республики в канун Дня памяти и скорби зажгли свечи у подножия монумента "Твоим освободителям, Донбасс". Изобразив вечный огонь и даты – 41-45-й год. А в парке прошел концерт "Музыка войны и победы".

Памятный мероприятия сегодня и в Германии. В Русском доме в Берлине на рассвете в небо взмыли 1418 белых шаров.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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